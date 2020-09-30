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“Neden bana bunu yaptın” dedi, ekmek bıçağı ile saldırarak yaraladı Karabük’te tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı, ona yardım etmek isteyenlere de bıçakla saldırdı

İHA

“Neden bana bunu yaptın” dedi, ekmek bıçağı ile saldırarak yaraladı Karabük’te tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı, ona yardım etmek isteyenlere de bıçakla saldırdı

Karabük’te tartıştığı kişiye ekmek bıçağı ile saldırarak kolundan yaralayan şahıs, yaralıya müdahale etmek isteyen vatandaşlara da bıçakla saldırdı.
Edinilen bilgiye göre olay Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Doğan K. isimli şahıs, çay ocağında oturan Doğan G. (41) isimli şahısla tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Doğan K. yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Doğan G.’ye saldırdı. Bu sırada yaşanan arbede de Doğan G., kolundan yaralandı. Bıçaklı saldırgan kavgayı ayırmaya ve yaralıya müdahale etmek isteyen vatandaşlara da saldırdığı anlar bir vatandaşın kamerasına kaydedildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Doğan G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Doğan G. saldırgan ile aralarında bir husumet olmadığını, “Neden bana bunu yaptın” dedikten sonra kendisini yaraladığını iddia etti.
Saldırgan Doğan K. ise polisi görünce elindeki bıçağı yere atıp teslim olarak kelepçelendikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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