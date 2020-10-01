Karabük’te minibüs ve otobüslerde kurallara uyuluyor

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Karabük’te polis ekiplerinin yaptığı korona virüs denetimlerinde minibüs ve otobüslerde kurallara uyulduğu gözlemlendi.

Karabük’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler minibüs ve otobüsler üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda vatandaşların ve şoförlerin minibüs ile otobüslerde kurallara uydukları gözlemlendi. Tek tek durdurulan yolcu taşıma araçlarında polisler maske ve sosyal mesafe hatırlatması yaptı. Uygulama gün içerisinde belirli saatler aralığında yapılmaya devam edecek.

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