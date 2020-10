İl Genel Meclisi’nden Ermenistan’a kınama, Azerbaycan’a destek İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım: " Sıcak asfalt programımızın yüzde 75’ini gerçekleştirmiş durumdayız”

Karabük İl Genel Meclisi Ekim Ayı Meclis Toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, başkanlığında yapıldı.

İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Meclis Başkanı Yıldırım, Azerbaycan’a saldıran Ermenistan’ı kınayarak kardeş ülke Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını söyledi.

Yıldırım, “Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkânlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan’ın tahripkâr saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Ermenistan’a "işgal ettiğin Karabağ’dan çık“ diye başlamayan bütün cümleler eksik, bütün `barış` yahut `müzakere` çağrıları beyhudedir. Karabük il genel meclisinden Ermenistan’a sesleniyoruz; İşgal ettiğin Karabağ’dan çık. Dirayetli ve kararlı duruşuna şahit olduğumuz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kardeşim diyerek ifade ettiği gibi, Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir” diye konuştu.

Yıldırım, “Yapılan hizmetlerin takipçisi olarak çalışmalarımız devam etmektedir”

Başkan Yıldırım, İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte İl Özel İdaresi’nin karar organı olarak ve yapılan hizmetlerin takipçisi olarak çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini de kaydederek, “İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi olarak hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Taş kırma makinelerimiz, son yıllarda yenilenen ve güçlenen makine parkımız, sıcak asfalt plentimiz ve diğer imkânlarımız ile hizmetlerimizi daha kaliteli hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Bu anlamda her konuyu titizlikle araştıran ve çalışmalarımıza her zaman olumlu katkı yapan tüm il genel meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. Malum asfalt sezonundayız. 2020 yılının arttırılarak 110 km’ye çıkan sıcak asfalt programımızın bugün itibariyle yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştirmiş durumdayız. Malzeme temini, sıcak asfalt silindirlerimizin her ikisinin birden arızalanması gibi sorunlarımızı peyder pey aştık, aşıyoruz. İnşallah bu seneki programımızı da en kısa sürede tamamlayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler neticesinde bir adet hem itici hem de çekici özelliğine sahip vidanjör kombine araç ve bir adet arazöz aracımız ile 250 adet çöp konteynerinin İl Özel İdaremize hibe olarak temin edilecek. Ayrıca Safranbolu Değirmencik köyümüzde yapılması düşünülen köprü için daha önce tahsis edilen 500.000 TL ödeneğe ilave olarak 500.000 TL daha ödeneğin idaremize tahsis edilecek. Yenice ıhlamur teras yolunda korkuluk yapılması için Yenice belediyemize 500.000 TL ödenek ile Eflâni Belediyemizin hizmetleri için daha önce gönderilen 250.000 TL ödeneğe ilave olarak 250.000 TL daha ilave ödenek olmak üzere toplamda 3 milyon 500 bin TL ödenek temin edilmiştir.” dedi.

Başkan Yıldırım, ayrıca ödeneklerin temin edilmesinde destek veren Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, İl Genel Meclis Üyeleri ve Karabük halkı adına teşekkür etti.

