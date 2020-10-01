Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 696 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayında Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısının 66 bin 696 olduğu bildirildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de ağustos ayında 103 bin 872 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı belirtildi.

Verilere göre, Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısının ağustos ayı sonu itibarıyla 157 bin 850 olduğu, Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısının ağustos ayı sonu itibarıyla 52 bin 424 oldu.

Karabük’te trafiğe kayıtlı 66 bin 696 araçtan, 40 bin 995'i otomobil, bin 696'sı minibüs, 588'i otobüs, 9 bin 706'sı kamyonet, 3 bin 24'sı kamyon, 4 bin 535'i motosiklet, 5 bin 899'u traktör, 253'ü de özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

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