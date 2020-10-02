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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzinsiz köy düğününde 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

İHA

İzinsiz köy düğününde 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde izinsiz düzenlenen köy düğününde 8 kişiye 25 bin 200 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çengeller köyü Aşağıkonak Mahallesi'nde yetkili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğüne gitti. İzin alınmadan düğün yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, izinsiz düğün yapmak ve korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 25 bin 200 TL idari yaptırım cezası uyguladı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanında Covid19 ile etkin mücadele kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerin yanı sıra Jandarma araçları ile de anonslar yapılmak suretiyle vatandaşların sürekli olarak bilgilendirilmesi sağlanıyor.
İl Jandarma Komutanlığınca Covid19 tedbirleri kapsamında ilgili kurullarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollere hassasiyetle devam edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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