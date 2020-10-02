Karabük'te kaçak sigara operasyonu

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapılan kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar Merkez Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir işletmede kaçak sigara satıldığı yönünde ihbar alındı.

Jandarma ekipleri tarafından işletmede yapılan aramada; 2 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron sigara, bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 1 adet naylon poşet yapıştırma cihazı, 1 adet elektrikli sigara basma makinesi, 11 adet boş tütün poşeti, 3 bin 321 adet boş sigara paketi, 971 adet bandrol, 1 kilogram açık tütün, bandrolleri sonradan yapıştırıldığı değerlendirilen 21 kilogram tütün, 241 adet makaron içerisine sigaraları basıp satmak için kullanılan ağzı kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan işletme sahibi T.Y adliyeye sevk edildi.

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