Karabük'te düğünde tedbirleri ihlal edenlere 25 bin TL ceza



Yasin ALDEMİR /EFLANİ, Karabük, (DHA) KARABÜK Eflani ilçesinde düğün sahibi ile davetli 7 kişiye, koronavirüs tedbirlerini uygulamadıkları gerekçesiyle toplam 25 bin 200 TL ceza kesildi.

Eflani'ye bağlı Çengeller Köyü Aşağı Konak Mahallesi'nde 26 Eylül'de ilgili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığı ve Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı belirlendi. Jandarma ekiplerince koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde, düğün sahibi ile düğüne katılan 7 kişiye '1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282'nci maddesi' kapsamında 25 bin 200 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk alanında Covid-19 ile etkin mücadele kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerin yanı sıra Jandarma araçları ile de anonslar yapılmak suretiyle vatandaşlarımızın sürekli olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nca COVİD-19 tedbirleri kapsamında ilgili kurallarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollere hassasiyetle devam edilecektir."

DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük Yasin ALDEMİR

2020-10-02 13:17:33



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