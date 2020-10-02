Karabük'te 9 ayda evde bakım için 16 milyon lira ödendi

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, 9 ayda 16 milyon 130 bin 836 lira evde bakım ücreti ödendiğini belirtti.

Sökmen, yaptığı açıklamada, eylül ayında bin 313 bakıcıya, bin 364 engelli için 2 milyon 95 bin 637 lira "engelli evde bakım ücreti" ödemesi yapıldığını söyledi. 2020 yılının ilk 9 ayında bin 364 engelli için toplamda 16 milyon 130 bin 836 lira ödendiğini ifade eden Sökmen, eylül ayında 536 aileye 579 çocuk için 574 bin 550 lira sosyoekonomik destek ödemesi yapıldığını kaydetti.

Sökmen, geçen ay 196 aileye 198 çocuk için 82 bin 200 lira doğum yardımı ödemesi yapıldığını açıkladı.

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