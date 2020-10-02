Kaymakam Erdem Yenice Ormanlarını gezdi

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Geçtiğimiz günlerde Yenice İlçe Kaymakamı olarak göreve başlayan Yasin Erdem,Yenice Ormanlarını gezdi.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya İşletme Şefliği bölgesinde gezen Kaymakam Erdem’e orman gezisinde Yenice Orman İşletme Müdürü İlhan Albuz ve Kızılkaya İşletme Şefi Mustafa Gider eşlik etti. Orman İşletme Müdürü Albuz Kaymakam Erdem’e, Orman İşletme Müdürlüğünün 2020 yılı programında yer alan üretim, silvikültür, makine ikmal konuları hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.Kaymakam Erdem, üretim bölmeleri ile sıklık bakım faaliyetlerinin yanı sıra yeni yol inşaatını da yerinde incelendi.

İncelemeler esnasında ormanda çalışan vatandaşlarla da sohbet etme imkanı bulan Yenice Kaymakamı Yasin Erdem yapılan çalışmalar için tüm çalışanlara teşekkür edip, kolaylıklar diledi.

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