Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'te Organize Sanayi Bölgesi’nde haddehane çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren bir demir çelik haddehanesinde meydana geldi. Çatı tamiri yapan Hakan Yılmaz adlı işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.