Rektör Polat’tan 2020-2021 Akademik Yılı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Polat’tan 2020-2021 Akademik Yılı mesajı

İHA

Rektör Polat’tan 2020-2021 Akademik Yılı mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 20202021 Akademik Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan korona virüs (Covid19) pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tavsiyeleri üzerine, KBÜ Senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda 20202021 Akademik Yılı Güz Döneminin uzaktan eğitim yöntemiyle başladığını belirtti.
Eğitim döneminin herkese hayırlı olmasını dileyen Polat, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizin içinde bulunduğu canlı, aktif ve yaşam dolu bir kampüsün özlemi içerisindeyiz. Bu zor süreçte, öğrencilerimizin ve yakınlarının sağlığını ön planda tutarak, Karabük Üniversitesini bir adım öne taşıyabilmek için akademik ve idari kadromuzla elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti gösterdiğimizi belirtmek isterim. Öğrencilerimizin öğrenim hayatına devam etmesi amacıyla, sahip olduğumuz uzaktan eğitim altyapısı, akademik ve idari kadrolarımızın tecrübesi ile 20202021 güz yarıyılını başarılı bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Siz değerli öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapabileceğimiz, sağlıklı ve güzel günlerde tekrar birlikte olmak temennisi ile 20202021 Akademik Yılının Karabük Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otluk alanda çıkan yangın mezarlığı sarmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Otluk alanda çıkan yangın mezarlığı sarmadan ...
TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Elazığspor: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Elazığspor: 3
Polis, oto hırsızını önünü keserek yakaladı, o anlar kameraya böyle yansıdı Çaldığı minibüsle kaçmaya çalışırken önünü kesen polis aracına çarptı
YEREL HABERLER Polis, oto hırsızını önünü keserek yakaladı, o anlar ...
Bıçakla saldırarak 3 kişi yaralayan zanlılar tutuklandı Jandarma ve polis adliye çevresinde adeta kuş uçurtmadı
YEREL HABERLER Bıçakla saldırarak 3 kişi yaralayan zanlılar ...
Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli ...
Karabük'te ağaçtan düşen iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te ağaçtan düşen iki kişi yaralandı
Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli ...
Gazeteci Acar’ın acı günü
YEREL HABERLER Gazeteci Acar’ın acı günü
Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı
Vali Gürel’in eşinden ikinci sınıf öğrencisine tablet sürprizi
YEREL HABERLER Vali Gürel’in eşinden ikinci sınıf öğrencisine tablet ...
Vali Gürel, köylülerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Gürel, köylülerle bir araya geldi
Minibüsü çaldı, 218 promil alkolle yakalandı
YEREL HABERLER Minibüsü çaldı, 218 promil alkolle yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X