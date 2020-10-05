Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, KarabükAnkara Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Kelez (37) yönetimindeki 78 AAH 674 plakalı Nissan marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarparak refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü Kelez ve yanında bulunan Şahin Yıldırım (39) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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