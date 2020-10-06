Karabük Üniversitesi otoparkında çıkan yangın korkuttu

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Karabük Üniversitesinin (KBÜ) otoparkında bulunan yol temizleme aracından çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, rektörlük binası alt kısmında bulunan kapalı otoparktan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, üniversiteye ait çöp toplama aracından çıktığı değerlendirilen yangına ekipler müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, olayda bir temizlik aracı yanarak kullanılmaz hale gelirken, bir araçta da kısmen zarar gördü.

Olay yeri incele ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için detaylı inceleme başlatırken, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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