Safranbolu'da atık pil toplama yarışması

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde atık pil toplama yarışması düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAPDER) tarafından okullarda çevre bilinci aşılamak ve öğrencilere atık pil toplama alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması" düzenlendi. Belediyeden yapılan açıklamada, ödüllerin 30 Ekim'de açıklanacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödüllü atık pil toplama kampanyasına Emek Ortaokulu, Zati Ağar İlkokulu ve Ali Baba Anaokulu katılım sağlamıştır. Gerçekleştirilen bu kampanya ile birlikte 240 kilogram atık pil toplanarak bu atık pillerin çevre kirliliğine sebep olmasının önüne geçilmiştir. Atık pil toplama alışkanlığının kazandırılması için düzenlenen bu kampanyanın Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı 20202021 eğitim öğretim takvimine göre tekrar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

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