Safranbolu'da kireçli su problemi çözülecek

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kireçli su probleminin yakında çözüleceği bildirildi.

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçenin daha yumuşak içimli bir suya kavuşacağı belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizin içme suyu kullanım temini için iki adet kaynağımız bulunmaktadır. Hızar ana kaynağımız kış ve ilkbahar aylarında içme suyu şebekemizi tek başına beslerken Mayıs ayında debisi düşmekte ve şebekeyi besleyemediğinden dolayı Karasu Kaynağımızı devreye almaktayız. Karabük ilimiz ile ortak olarak su temin ettiğimiz, karasu içme suyu arıtma ve sertlik giderme tesisi, suyun sertlik derecesini önemli ölçüde gidermeye yönelik tasarlanmış membran tipli bir tesistir. İlimiz ve ilçemizin nüfusunun çeşitli sebeplerden dolayı her geçen gün hızla artmasıyla birlikte su tüketimi de önemli oranda artmıştır. Belirli bir nüfusa göre tasarlanan Karabük içme suyu arıtma ve sertlik giderme tesisi, ilçemizin de artan su talebi ile kapasitesinin çok üzerine çıkmış ve kapasite artırımı zaruriyeti doğmuştur. Mevcut membran tipli arıtma tesisine ilave edilmesi planlanan 2. kademenin 2025 yılına kadar tamamlanması planlanmış ancak ihtiyaca binaen bu tarih öne çekilerek 2. Kademe olarak ters osmoz ünitesi ile gerekli ekipmanlar teçhiz edilerek, arıtma tesisinin kapasitesin yükseltilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. DSİ tarafından yürütülmekte olan çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanmaktadır. Mevcut arıtma tesisine ilave edilecek 2. kademenin tamamlanmasının ardından ilimizde yaşanan kireçli su problemi ortadan kalkarak daha yumuşak içimli bir suya kavuşmuş olacağız. Ayrıca 1. kademedeki membran ekonomik ömrünü doldurmuş olup değiştirilmesi içinde Karabük Belediyesi ile birlikte yenileme çalışmaları başlatılmıştır."

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