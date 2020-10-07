Kontrol noktasında tarihi eserle yakalandılar

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kontrolü sırasında arama yapılan otomobilde tarihi eser ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Toprakcuma mevkisinde yapılan yol kontrol noktasında bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen bir adet yılan, 3 adet insan figürlü obje ile haç şeklinde kırık vaziyette metal parçalar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi maksadıyla çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.