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Kontrol noktasında tarihi eserle yakalandılar

İHA

Kontrol noktasında tarihi eserle yakalandılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yol kontrolü sırasında arama yapılan otomobilde tarihi eser ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Toprakcuma mevkisinde yapılan yol kontrol noktasında bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen bir adet yılan, 3 adet insan figürlü obje ile haç şeklinde kırık vaziyette metal parçalar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi maksadıyla çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

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