İzinsiz düğüne 6 bin lira ceza

Karabük'te, izinsiz yapılan düğün nedeniyle düğün sahibi iki kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Burunsuz köyünde yetkili makamlara bilgi verilmeden düğün yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara (ikram, maske, mesafe) uymayan düğün sahibi 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, Covid19 tedbirleri kapsamında ilgili kurullarca alınan kararlara uyulmasının temini bakımından denetleme ve kontrollerin hassasiyetle devam edeceği belirtildi.

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