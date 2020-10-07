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Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilişinin 44. yılı

İHA

Safranbolu'nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilişinin 44. yılı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilişinin 44. yılını kutluyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun 8 Ekim 1976 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin 44. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Köse, mesajında Safranbolu'nun ''Tarihsel ve Doğal Sit Alanı'' olarak ilan edilmesinin hem sosyoekonomik açıdan hem de kültürel tarihin korunması adına milat olduğunu belirtti. 8 Ekim 1976 yılında Safranbolu'nun Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Köse, "1975 yılı Avrupa Mimarlık Mirasını Koruma Yılı olarak açıklanmıştı. Bu süreç kapsamında, 9 Nisan 1975 tarihinde Yüksek Mimar Yavuz İnce’nin ‘Kentlerin tarihsel dokusunun korumasında yerel örgütlerin kurulması ve bölgesel eğitim birimlerinin oluşturulması’ bildirisi, ardından Safranbolu Belediye Meclisi'nin 'koruma kararı' ve İTÜ Mimarlık Fakültesi ile Safranbolu Belediye Başkanlığı arasında bir işbirliği başladı” dedi.
İTÜ Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü'nün Türkiye'nin tarihsel ve mimari değerler açısından en iyi kesitlerinden birini Safranbolu'nun verdiği konusunda birleştiğini kaydeden Köse, “Böylece ilk çalışmaların bu beldeye yönelik yapılmasına karar verildi. Karar alındıktan sonra 'Safranbolu Mimarlık Değerleri ve Türk Folkloru Haftası' ilk olarak 30 Ağustos 5 Eylül 1975 yılında İTÜ ile işbirliği kurularak kutlanmaya başlandı” ifadelerini kullandı.
Safranbolu’nun "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" olarak ilan edilmesinin tarihi ile ilgili bilgiler veren Köse, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“1970'li yıllarda henüz korumanın ne olduğu bilinmiyorken böyle bir karar alınmış olması, ardından Kültür Bakanı Taner Kışlalı'nın 1979'daki ziyareti; 1981’de Türkiye’de ilk kez Safranbolu’da bir mekan için restorasyon desteğinin alınmasını sağlamış oldu. Böylece Safranbolu'daki mimari ve kültürel restorasyon süreci 1981'de Kaymakamlar Evi ve 1982'de Yemeniciler Arastası restorasyonu ile başladı. Sözün özü, Türkiye Cumhuriyeti'nin restorasyon tarihi, buradan, yani Safranbolu’dan başladı ve tüm yurda sirayet etti. 8 Ekim biz Safranbolulular ve tüm Türkiye için bu nedenle çok özel ve önemli bir tarih olarak anılmayı hak ediyor. Bu süreci başlatan, dönemin Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak ve aralarında Necati Sağlam, Nurettin Ergül, Muzaffer Korur gibi isimlerinde olduğu dönemin Belediye Meclisi Üyelerine ve kararın çıkmasında emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin restorasyon için destek gören ilk kenti ve bir UNESCO Dünya Mirası şehri olan Safranbolu; zamanın durduğu, yaşayan ve korunmuş bir kent olarak yolculuğuna onların sayesinde devam ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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