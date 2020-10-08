KBÜ Rektörü Polat’tan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine ziyaret

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde yapılan ikili görüşmelerde iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanları değerlendirildi. Polat ve Aktekin, uluslararası öğrenciler ve uluslararasılaşma konularında da fikir alışverişinde bulundu.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi.

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