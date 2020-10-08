Kaymakam Erdem’den okullara ziyaret

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Yenice İlçe Kaymakamı Yasin Erdem okul ziyaretlerine başladı.

Kaymakam Erdem ilk okul ziyaretlerini Kalaycılar İlkokulu ve İsmetpaşa İlkokuluna yaptı. Okullarda öğrencilerin derslerine misafir olan Kaymakam Erdem okul binasını da gezerek okul ve yüz yüze eğitim süreci ile ilgili bilgiler aldı. Kaymakam Yasin Erdem sonraki ziyaretini ise Atatürk Mahallesindeki Atatürk İlkokuluna yaptı. Kaymakam Erdem, yıkım kararı olan ve yıkım süreci devam eden okul binasının inşaatını gezip inşaat hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yasin Erdem’e ziyaretleri sırasında Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı ve Milli Eğitim Şube Müdürleri eşlik etti.

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