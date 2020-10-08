Karabük´te orman yangını (1)

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´ün Eskipazar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eskipazar Yasin ALDEMİR
2020-10-08 13:51:01
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