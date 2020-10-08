Vali Gürel: “Yangın şu anda kontrol altında duruyor” Karabük’teki orman yangınına 11 ilden 25 arazöz müdahale ediyor

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Yalakkuz köyünde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınını yerinde inceleyen Vali Fuat Gürel, 40 hektarlık alanın etkilenmesine sebep olan yangının kontrol altında olduğunu söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçeye bağlı Yalakkuz köyü Sofular Mahallesi bölgesinde sarp ve sık ormanlık alanda dün gece yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen yangın bölgesini yerinde inceledi. Jandarma ve Orman İşletme Müdüründen yangını söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgedeki yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığını belirterek, “Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve bölgemizdeki diğer orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olaya hemen müdahale ettiler. Arazinin sapa olmasından kaynaklı geç saatlere kadar uğraşıldı. Gece geç saatlerde yangın kontrol altına alınmıştı fakat sabaha karşı rüzgardan kaynaklı tekrar arttı. Gün içerisinde uçak ve helikopter müdahalesiyle belli bir aşamaya getirildi” dedi.

Gürel, yangının şu anda kontrol altına alındığını, olumsuzluk yaşanmadığı takdirde çalışmaların yarın bitirileceğini söyledi. Yöre halkına ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Gürel, 40 hektarlık alanın etkilendiği yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti. Gürel, "Arazinin sarp olmasından kaynaklı yaralanma söz konusu. Onlarında herhangi bir sıkıntısı yok, geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.

11 ilden 25 arazöz, çok sayıda su tankeri, 150’si orman işçisi olmak üzere toplam 250 kişinin müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.