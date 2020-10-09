4'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın yaralandı 

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te, 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Fatma Yıldırım (38), ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karabük Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre 7 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Fatma Yıldırım, henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Olayı görenler 112 Acil'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Fatma Yıldırım´a ilk müdahalede bulundu. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Fatma Yıldırım tedaviye alındı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-10-09 00:47:02



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