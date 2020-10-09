4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK (DHA)KARABÜK´te, 4´üncü kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle düşen Fatma Yıldırım (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Karabük Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi´ndeki 7 katlı apartmanda yaşandı.

Apartmanın 4´üncü katındaki dairede yaşayan Fatma Yıldırım, henüz bilinmeyen nedenle

pencereden düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım´ın pencereden nasıl düştüğü araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-10-09 11:21:12



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