'Hayalet' kıyafetli koronavirüs uyarısı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te 2 arkadaş, beyaz örtüyü üzerlerine alıp,

"Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor" diyerek, koronavirüse karşı maske ve mesafe uyarısı yaptı.

Koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen İlayda Gürbüz ve yanındaki arkadaşı, beyaz örtüyü üzerlerine alarak, 'hayalet' kılığına girerek sokaklara çıktı. Gençler, "Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor' diyerek salgına dikkat çekti. 2 arkadaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı.

2 genci görenler fotoğraf çektirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-10-09 17:44:41



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