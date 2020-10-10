Kaymakam Türköz cumhuriyet savcıları ile bir araya geldi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz Safranbolu Adliyesindeki görevli cumhuriyet savcılarına iadei ziyarette bulundu.

Göreve geldiği süre boyunca ziyaretlerini aralıksız sürdüren Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Cumhuriyet Savcısı Sefa Alkış, Cumhuriyet Savcısı İrem Durmuşoğlu ve Cumhuriyet Savcısı Emre Arık ile bir araya geldi. Cumhuriyet savcıları nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Türköz'e teşekkür ettiler.

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