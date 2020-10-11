Tarihi ilçeyi esnaf tanıtıyor 

Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- DÜNYANIN en iyi korunan 20 kenti arasında yer alan Safranbolu´da, iş yeri sahipleri de ilçenin tanıtımı için gönüllü turizm elçiliği yapıyor. Lokum imalatçıları, gruplar halinde gelen turistlere lokum ve safran çayı ikramında bulunup, ilçe hakkında bilgi veriyor.
UNESCO Dünya Miras Listesi´nde yer alan ve 'En iyi korunan 20 kent' arasında bulunan, Osmanlı´dan kalan mimarisi, lokumu ve safranı ile ünlü Safranbolu´nun tarihi çarşı bölgesinde bulunan esnaf, turistlere ilçenin tarihini ve safranı anlatarak gönüllü turizm elçiliği yapıyor. Safranbolu´da lokum satılan iş yerlerine gruplar halinde gelenlere, ilçe hakkında bilgiler veren esnaf, ayrıca safran çayı ve lokum ikramında bulunuyor.
`MÜŞTERİLERİMİZ MUTLU´
Yaklaşık 20 yıldır Safranbolu da esnaflık yapan lokum üreticisi Onur Şen, ''Safranbolu´ya insanlar şehri gezmeye geliyorlar. Buraya gelince bu şehirle ilgili bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bizde burada elimizden geldiğince Safranbolu´nun evleri hakkında, büyük değerimiz olan ve şehre ismini veren safran bitkisi hakkında ve şehrimizde tescilli olan lokum hakkında dilimiz döndükçe bilgilendirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz bu durumdan mutlular'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2020-10-11 14:17:10
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