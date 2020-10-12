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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Belediye Meclis üyelerinden Başkan Vergili'ye tepki

İHA

AK Partili Belediye Meclis üyelerinden Başkan Vergili'ye tepki

AK Parti Karabük Belediye Meclis üyeleri, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin kendileri hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Ortak açıklama yapan AK Parti Karabük Belediye Meclis üyeleri, meclis üyeleri olarak seçildikleri günden bu güne gerek meclis oturumlarında gerekse belediye encümen toplantılarında son derece seviyeli ve yapıcı çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Karabük halkının ve belediyesinin hep yararına tavır sergiledikleri ifade edilen açıklamada, "Fakat Vergili gündemde kalabilmek için Karabük halkına bilerek gerçeği yansıtmayan, yanlış açıklamalar da bulunmaktadır. Rafet Bey, kanyon parkının Safranbolu Belediye sınırları içerisinde kalan kısmının Karabük Belediye bütçesi ile yapılmasını teklif olarak getirmişti. AK Parti Meclis üyeleri olarak Karabük Belediyesinin bütçesi ile Safranbolu Belediyesinin yapması gereken işlerin belediyemizce yapılmasının doğru olmadığını, Safranbolu Belediyesinin kendi bütçesi ile bu işleri yapmasını savunmuştuk. Neticede oylama yapıldı. 1 oy farkla Sayın Vergili'nin çekimser kalması sonucu teklif ret edildi. Rafet Vergili kendi teklifi lehinde oy kullanmış olsaydı oylar eşit olacaktı. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılacağı için teklif kabul edilmiş olacaktı. Rafet Bey kendisi de meclise sunduğu teklifinde samimi olmadığını göstermiş oldu. Akabinde ki encümen toplantısı sonrası bu şekilde bir oylama sonucu çıktığı için AK Parti Encümen üyesi olan Osman Köşker ve Hüseyin Erik Bey'e defalarca teşekkür etmiştir. Durum bu şekilde olmasına rağmen Vergili'nin 'AK Parti Meclis üyeleri kanyon parkı düzenlenmesini engelledi' demesi yanlış beyandır. Evet bu davranış tipik bir Vergili davranışıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren meclise mümkün mertebe gündem harici konuların getirilmemesini ısrarla talep ettik. Israrımızın sebebi meclis üyelerimizin konular hakkında bilgi sahibi olup şehrimiz için sağlıklı ve doğru karar verebilmesidir. Ancak Rafet Bey önemli konuları gündem harici meclise sunmayı alışkanlık haline getirmiştir" denildi.
"Kamera kayıtlarının yayınlanmasını talep ediyoruz"
07 Ekim 2020 tarihli meclis toplantısında Rafet Vergili'nin gündem harici olarak Bayır Mahalle 12 ada 69 parsel 57 bin 594 metrekare yüz ölçümlü arazinin, bütün olarak veya parsellenerek satılması, kat karşılığı inşaat yaptırılması, arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle satılması ve benzeri diğer şekillerde değerlendirilmesi gibi konuların görüşülmesini meclise getirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şehrimiz için bu kadar önemli olan konu hakkında sağlıklı bir karar verebilmemiz için bilgi sahibi olmamız gerektiğini, dolayısıyla bir sonraki toplantıya bırakılmasını talep ettik. Ancak Vergili konu hakkında meclis üyelerine bilgi vermediği gibi, bir sonraki toplantıya ertelemeyi de tercih etmemiştir. Ayrıca Karabük Belediyesinin kurumsal yapısına yakışmayan üslup ile hakaret içeren ifadeler kullanmıştır. 07.10.2020 tarihindeki meclis toplantısında AK Parti Meclis üyeleri olarak TCDD'nin etrafının millet bahçesi olarak düzenlenebileceği yönünde görüş beyan ettik. Fakat Rafet Bey bu sözü de çarpıtarak kendisinin TCDD'nin etrafını, AK parti Meclis üyelerinin ise Kartaltepe bölgesine millet bahçesi yapılmasını teklif ettiği şeklinde bilerek yanlış beyanda bulunmuştur. Meclis toplantısının kamera kayıtlarında bu görüntü mevcuttur. Meclis toplantısının kamera kayıtlarının sansürsüz ve montajsız şekilde Karabük halkı ile paylaşılmasını talep ediyoruz."
"Özür bekliyoruz"
"Karabük halkı sizi başkan olarak seçtiği gibi bizi de meclis üyeleri olarak seçti" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başkanın görevleri ile meclisin görevleri yasayla belirlenmiştir. Bu yasaya başkanda uyar, uyması gerekir. Mecliste uyar. Başkan, meclisi dışlayarak tek başına meclissiz bir yönetim sergilemek istiyor. Aksi fikir beyanına tahammül etmiyoredemiyor. Sinirlenip hoş olmayan tavırlar sergiliyor. Bütün oylamalarda Vergili'nin istediği doğrultuda oy kullanmamız mümkün değil. Biz AK Parti Belediye Meclis üyeleri olarak doğru bulduğumuz, Karabük halkının menfaatine uygun konularda daima müspet davranıp olumlu oy kullanırız. Doğru bulmadığımız ve hukuk dışı taleplere de hayır deriz. Şimdiye kadar da bu tavrı sergiledik. Sayın Başkan, senin bütün taleplerine onay verecek durumda değiliz. Sayın Başkan, tek adam yönetimi ve Kapıkulu bir meclis arzunuz varsa lütfen bizden bunu beklemeyin. Ayrıca tüm meclis üyelerine yönelik basında saygısız ifadelerinizden dolayı özür bekliyoruz. Özür dilemek bir erdemliktir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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