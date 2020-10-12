Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Hacılarobası köyünde yapılan operasyonda kaçak kazı yapan Ö.Ç, E.E ve N.P suçüstü yakalandı.
Yakalanan şahıslarla birlikte birer adet jeneratör, delicikırıcı matkap, kürek, kazma ve 24 adet muhtelif kazı malzemesine el konuldu.
Gözaltına alınan üç kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla izinsiz kazı olayları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.