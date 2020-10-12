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Safranbolu'da "Safran Çocuk Oyun Evi" hizmete açıldı

İHA

Safranbolu'da "Safran Çocuk Oyun Evi" hizmete açıldı

Safranbolu Belediyesi bünyesinde kurulan Safran Çocuk Oyun Evi, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde hizmet açıldı.
4 ile 7 yaş arasındaki çocukların eğlenerek öğreneceği ve kaliteli vakit geçireceği Safran Çocuk Oyun Evinde, randevu sistemi ile hafta içi hafta sonu cumartesi günü hizmet verecek.
Oyun evini ziyaret eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, miniklerle sohbet edip masal odasında drama etkinliğine katıldı, ardından serbest oyun odasında resim yapıp sohbet etti. Başkan Köse, "Ailelerin çocuklarını günlük hayatta dahil etmek istemeyeceği birçok ortam olabiliyor. Markete bile gitmenin birçok ebeveyni tedirgin ettiği pandemi sürecinde çocuklarımızın keyifli vakit geçireceğini düşündüğümüz onlar için oluşturduğumuz bu özel ortamda annelerinin yokluğunu hissetmeden gülüp oynuyorlar. Onların sayesinde ben de bu yoğun tempodan biraz kaçmış oldum. Şehrimize böyle nitelikli sosyal donatıları kazandırmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizi daha çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Safran Çocuk Oyun Evi'nin hazırlık aşamalarında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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