KARÇEV toplantısı yapıldı

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Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV) Meclis Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, birlik meclis üyeleri ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.

Yakın tarihte ihaleye çıkacak olan katı atık bertaraf tesisi yapım çalışmaları hakkında bilgilendirmenin yapıldığı KARÇEV Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

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