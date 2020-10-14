Karabük'te korona virüsten ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

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Karabük’te, korona virüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e yükseldi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüsten dolayı 5 gündür tedavi gören Ali D.(63), yaşamını yitirdi. Ali D.’nin cenazesi korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verilecek. Böylece kent genelinde bugüne kadar korona virüsten ölenlerin sayısı 43’e yükselmiş oldu.

Kentte Covid19 salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı ise 4 bini geçti.

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