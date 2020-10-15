Taşkent Sulama ve Ziraat Mühendisliği Enstitüsü, Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Polonya’nın Krakow Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "1. Uluslararası Enerji, İnşaat ve Ziraat Mühendisliği Sempozyumu" online olarak başladı.

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde yapılması planlanan fakat korona virüs (Covid19) pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen sempozyumda inşaat, enerji ve ziraat mühendisliği alanında çeşitli ülkelerden yapılan 230 başvuru arasından seçilen 170 bildiri katılımcılar tarafından sunulacak. Katılımcılar arasında; Türkiye, Özbekistan, Polonya dışında Almanya, Singapur, Malezya, Nijerya, Brezilya, Hırvatistan, Irak, Peru, Rusya, Kazakistan, Hindistan, Afganistan, Bangladeş, Pakistan gibi 20'den fazla ülkeden bilim insanları yer alıyor.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, "KBÜ yüksek nitelikli çalışmalar yaparak, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olma hedefine ulaşmak için değil, aynı zamanda ülkemize ve insanlığa bir bütün olarak hizmet etmek için de ilerlemektedir. Üniversitelerin, eğitim kalitesi, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği Dünya Üniversiteleri Sıralamasında (THE) sıralamasında, Karabük Üniversitesi Türkiye genel sıralamasında 10’uncu, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5’e girmeyi başardı" dedi.

Uluslararası çalışmalar konusuna da değinen Yaşar, "UNİKA, dünyanın 90 farklı ülkesinden 9 bin uluslararası öğrenciye sahip. Üniversitemiz Bologna Sürecinin gerekliliklerine uyumlu olacak şekilde lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Erasmus ve Mevlana değişim programları da dahil olmak üzere dünya çapında 310’dan fazla ikili anlaşmaya sahiptir" dedi.

Demir Çelik Enstitüsü ve çalışmaları, üniversitesanayi işbirliği, Karabük Üniversitesi yeşil enerji ve üniversitenin fiziki olanakları gibi konulara da değinen Prof. Dr. Mustafa Yaşar, sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Krakow Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dariuzs Bogdal, Özbekistan Yüksek ve Orta Öğretim Bakanı Yardımcısı . Bigimkulov, Özbekistan İnovasyon ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı . Nazarov da konuşmada yaptı.

Sempozyum iki gün devam edecek.

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