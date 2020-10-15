İl Göç İdaresi yabancı öğrencilerle buluştu

Karabük İl Göç İdaresi ile kentte öğrenim gören yabancı öğrenciler değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim ve öğretimlerine devam eden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan uluslararası öğrencilerle değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversitede öğrenim gören birçok ülkenin öğrenci temsilcileriyle bir araya gelen Göç İdaresi Müdürlüğü, ikamet izni süreçleri ve yapılan uyum çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, soru ve cevapların ardından sona erdi.

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