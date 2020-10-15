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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uluslararası öğrenci sayısı vurgusu

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan uluslararası öğrenci sayısı vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Akademik Yıl Açılış Töreni”nde Türkiye’de 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin dünya sıralamasında ilk 800 arasında yer alma başarısına ve uluslararası öğrenci sayısındaki artışa dikkat çekti.
20202021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra devlet erkanı, YÖK Başkanı ve üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler ve bütün üniversite rektörleri katıldı.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20202021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 2006 yılı sonrasında kurulan üniversitelerin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 800 arasında yer almasına vurgu yaparak ve şunları söyledi:
“İhtisaslaşma başta olmak üzere belirli alanlarda marka yapmaya yönelik çok sayıda programı hayata geçirdik. Üniversitelerimizi araştırma üniversiteleri bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler gibi farklı misyonlar üstlenen yapılar halinde geliştirmeye çalışıyoruz. Böylece illerimizdeki üniversitelerimiz tek tip eğitim yapmak yerine şehirlerinin, bölgelerinin ve ülkenin ihtiyacına göre farklı alanlarda bir yapıya kavuşma yolunda ilerlemeye başladı. Nitekim bugün, 2006 yılından sonra kurulmuş üniversiteler arasında dünyada ilk 800’ün arasına girmeyi başaranlar olduğunu görüyoruz.”
Erdoğan ayrıca ülkemizde uluslararası öğrenci sayısının 200 bini aştığını belirterek şöyle konuştu:
“Dünyanın pek çok yerinde yabancı öğrenci sayısı azalırken, ülkemizde bu rakamın şu an itibarıyla 200 bini aşmış olması, Türkiye’ye duyulan güvenin ifadesidir. Biz de bundan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bu güveni boşa çıkarmamak için üniversitelerimizin akademik cazibesini artıracak çalışmaları hızlandırıyoruz. Özellikle Anadolu’nun dört bir yanında, birer gurur abidesi olarak yükselen üniversitelerimizin gelişimine daha çok önem veriyoruz.”
2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi Times Higher Education (THE)’ın 2020 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 8011000 bandında yer almış ve bu başarısını 2021 yılı sıralamasında da korumuştu. Karabük Üniversitesi ayrıca, THE’nın açıkladığı sıralamada Türkiye’de ilk 1000 arasına giren 10 üniversite içerisinde Ankara ve İstanbul dışından tek üniversite olmuştu.
Öte yandan Karabük Üniversitesi bugün 10 bin uluslararası öğrencisiyle Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversite konumunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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