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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Valisi Gürel’den Ermenistan’a sert tepki

İHA

Karabük Valisi Gürel’den Ermenistan’a sert tepki

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine sivillere yönelik düzenlenen saldırı için kınama mesajı yayımladı.
Vali Gürel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörist kalleş Ermenistan devleti, yine kendisine yakışanı yaptı. Gence'de savunmasız sivilleri vurdu. Yaşlılar, çocuklar ve kadınlar şehit oldu. Ne yaparlarsa yapsınlar artık Karabağ ve işgal altındaki diğer topraklarımızı alacağız. Ermenistan'ı lanetliyorum. Dualarımız Azerbaycanlı kardeşlerimizle" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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