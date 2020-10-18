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Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü Kağıt ve naylon malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm deposunda yangın çıktı Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yangına destek istenilmemesine tepki gösterdi

İHA

Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü Kağıt ve naylon malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm deposunda yangın çıktı Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yangına destek istenilmemesine tepki gösterdi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Sanayi Sitesi içerisindeki bir firmaya ait çöplerden elde edilen kağıt ve naylon malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm deposunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve geceyi aydınlatan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi. Yangının deponun çevresinde bulunan dükkanlara sıçramaması için iş yeri sahipleri hortumla müdahale etmeye çalışırken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz olay yerine gelerek yangın ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatılırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
‘Başkan Vergili’den sert tepki’
Yangın bölgesine gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere haber verilip kendilerinden destek istenilmemesine tepki gösterdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır’ın sakinleştirmeye çalıştığı Vergili, “Orman işletmesi buraya gelebiliyorsa Karabük itfaiyesi de buraya gelir. Geldiği zaman da 'su vermeyin' demez. İtfaiyelere burada su vermemişler. Terbiyesizlik yapmasınlar” diye sitem etti.

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