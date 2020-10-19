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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mantar toplamak için gezdiği ormanda kayboldu

İHA

Mantar toplamak için gezdiği ormanda kayboldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan bir kişi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıçiçek Yaylası mevkiinde Emre Özkan (58) isimli vatandaş ailesinden ayrılıp ormanda mantar toplarken kayboldu. Bir süre Özkan'ı arayan yakınlarının da araçlarının lastikleri patlayınca lastiklerini tamir etmek için şehre inerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri UMKE ve AFAD'dan çalışmalar için destek istedi. Kaybolan Özkan, yaklaşık dört saatlik aramanın ardından ekipler tarafından bulundu.
Mantar toplarken yolunu şaşırdığı ve geri dönmekte zorlandığı öğrenilen Özkan kendisini bulmak için arama çalışması başlatan ekiplere teşekkür etti.

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