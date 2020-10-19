Yoldan çıkan tr devrildi: 1 yaralı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Celil Nakaş (33) yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Safranbolu Eflani karayolu Karaavli deresi mevkiinde meydana geldi. Celal Nakaş (33) idaresindeki 74 BN 218 plakalı tır, virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kendi imkanları ile devrilen tırdan çıkan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile ilk tedavisi yapıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.