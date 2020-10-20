Karşısına çıkan tilkiyi ekmekle besledi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Şerif Kahraman yolda karşısına çıkan tilkiyi besledi.

Safranbolu ilçesinde aracıyla ormanlık alanda gezintiye çıkan Şerif Kahraman'ın karşısına bir süre sonra tilki çıktı.

Aracını durduran Kahraman, yanında bulunan yiyeceklerden tilkiye vererek besledi. Kahraman'ın verdiği ekmekleri yiyen tilki bir kısmını da yuvasına götürdü. Kahraman ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

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