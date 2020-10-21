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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Özel İdare hedeflerini aştı

İHA

Karabük Özel İdare hedeflerini aştı

Karabük İl Özel İdaresi, üç ayda rekor kırarak 114 bin 527 ton asfalt serimi yaparak 90 kilometre olan hedefini aştı.
Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, geçen yıl Karabük'ün ve bölgenin en büyük asfalt plentini kurarak büyük bir başarıya imza attıklarını hatırlattı.
Kurum olarak geride bıraktıkları 3 yılda çok güzel işler başardıklarını ifade eden Uzun, "2018 yılında müteahhit firma ile başladığımız sıcak asfalt çalışmasını da son iki yıldır kendi makine parkımızdaki araçgereçlerle yapmaktayız ve kullanılan malzemeyi de kendimiz üretmekteyiz. Bu bizim için çok büyük avantaj oldu, bunu da iyi değerlendirdik. Bu yılda program dahilinde 97 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdik ve alt yapısını hazır hale getirdiğimiz Keltepe Kayak Merkezi yolunu da bu yıl bitirdiğimizde 115 kilometreye yakın bir rakam ortaya çıkacak. Sonuç itibarıyla belirlediğimiz 90 kilometre hedefimizi yine aşacağız" diye konuştu.
2020 yılı temmuz ayında başlayan asfalt sezonu ile birlikte ekim ayına kadar 97 kilometre asfalt serimi yaptıklarını vurgulayan Uzun, bu başarının ekip ruhu içinde çalışmaktan kaynaklandığını belirtti.
Bu sezon merkez ilçede 21 bin 890 ton asfalt serimi ile 17,950 kilometre asfalt serdiklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:
"Eflani ilçesinde 16 bin 267 ton asfalt serimi ile 13,550 kilometre, Eskipazar ilçesinde 12 bin 723 ton asfalt serimi ile 13,100 kilometre, Ovacık ilçesinde 18 bin 884 ton asfalt serimi ile 18,350 kilometre, Safranbolu ilçesinde 25 bin 780 ton asfalt serimi ile 21,100 kilometre, Yenice ilçesinde 15 bin 507 ton asfalt serimi ile 12,400 kilometre, toplamda 114 bin 527 ton asfalt üretimi ile 97 kilometre asfalt serimi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personellerimizce gerçekleştirilmiştir. Bu detaylı programda alt yapısı tamamlanan ve asfalt serimine hazır hale getirilen Keltepe Kayak Merkezi yer almamaktadır. Kayak merkezi yoluna da hava şartları iyileştiğinde asfalt serimi yapılacak."
Genel Sekreter Uzun, kısa sürede bu başarıya imza atmalarında ödeneklerin temin edilmesinde ve yapılacak yatırımların Karabük’e kazandırılmasında büyük emek sarf eden Karabük Valisi Fuat Gürel ile birlikte, Karabük milletvekillerine, İl Genel Meclis Başkanı ve üyeleri, özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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