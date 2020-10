Gümüş'ten Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette merkezin donatılarını gezerek öğrenci ve rehabilitasyon desteği alan vatandaşlar ile bir araya gelen Gümüş, kurum müdüründen rehabilitasyon merkezi hakkında bilgi aldı. Gümüş, "İnsanı merkeze alan ve bütün hizmet sunumlarında insanı önceleyen, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden ve insanı 'Yaradılmışların en şereflisi' olarak gören bir medeniyet tasavvuru, yönetim anlayışı ve köklü geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda özel çocuklarımızın hizmetinde olmaya, onları mutlu ve memnun etmeye, onları hayatın her sahasına dahil edip yaşamlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Özel çocuklarımızı hayatın her alanına ve sürecine dahil etmek, onları desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı bir şekilde yapmak onların sorunlarını önceleyip çözmek ve hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir" dedi.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

