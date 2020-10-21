Karabük´te bir mahalle karantinaya alındı

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Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Eflani ilçesine bağlı bir mahalle ile bir apartman koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Eflani´nin Başiğdir köyü Yukarı Mahalle okul mevkiinde ve Merkez Candaroğulları Mahallesi Çelebiler Caddesi´ndeki bir apartmanda koronavirüs vakaları görüldü. Eflani İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun kararıyla Yukarı Mahalle ve Çelebiler Caddesi´ndeki apartman bugünden başlamak üzere 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleye giriş çıkışları kontrol altına aldı. Apartmanın çevresine ise güvenlik şeridi çekildi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR

2020-10-21 14:53:09



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