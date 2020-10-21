Karabük'ten, Azerbaycan'a destek 



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Azerbaycan'a destek konvoyu düzenledi.

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, "Can Azerbaycan´ın haklı davasında yanındayız" sloganıyla 100'üncü Yıl Pazar yerinden başlayıp, Safranbolu'yu takip ederek Karabük Kent Meydanı'na kadar konvoy düzenledi. Meydanda konuşan Azerbaycanlı Eşgin İsmailov, "Buradan bir daha Ermenistan'ın bu saldırılarını kınıyor ve işgali sonlandırmasını talep ediyoruz. Bu hadiselerde her zaman desteğini bildiren kardeş Türk devletine ve yüce Türk milletine şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Düzenlenen program Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün duası ile sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-10-21 20:15:26



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