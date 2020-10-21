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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pozitif vakaların bulunduğu köyde halk pazarının kurulması yasaklandı

İHA

Pozitif vakaların bulunduğu köyde halk pazarının kurulması yasaklandı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde birden fazla pozitif vakanın görülmesi nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında iki hafta boyunca halk pazarı kurulamayacak.
Karabük Valiliği ilçeye bağlı Şirinköy köyünde birden fazla Covid19 pozitif vakanın tespit edildiğini ve çok sayıda temaslının bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Şirinköy köyünde ve sınır komşusu Değirmenyanı köyünde kurulmakta olan halk pazarının 21 Ekim 2020 tarihinden itibaren iki hafta boyunca yasaklandığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada, Şirinköy köyünde ikamet eden vatandaşların Yortan Beldesi ve Hasankadı beldesinde kurulan halk pazarına iki hafta boyunca girişlerinin de yasaklandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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