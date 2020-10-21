Karabük'te traktör ve otomobil çarpıştı

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Karabük'te traktör ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, EskipazarKarabük karayolunda meydana geldi. M.B. idaresindeki 78 AJ 834 plakalı traktör Organize Sanayii istikametine dönmek istediği esnada aynı istikamette seyreden İ.D. idaresindeki 78 AAS 621 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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