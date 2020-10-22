16 yaşındaki atletin hedefi 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak

İstanbul'da düzenlenen U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre ve 200 metre branşında Türkiye Şampiyonu olan Karabüklü Milli Sporcu Taha Özal, hedefinin 2024 olimpiyatlarında rekor kırmak olduğunu söyledi.
Atatürk Ortaokulu Gençlikspor Kulübü sporcusu olan 16 yaşındaki Taha Özal, 2024 olimpiyatları için çalışmalarını Safranbolu İlçe Stadyumu'nda aralıksız sürdürüyor. Antrenör Mustafa Toygar tarafından keşfedilen Özal’ın hedefi Balkan ve Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından 2024 yılında düzenlenecek olan olimpiyatlarda rekor kırarak İstiklal Marşı’nı okutmak.
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