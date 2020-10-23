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Emekli öğretmen, bahçe duvarını resim ve yazılarla güzelleştirdi  

DHA

Emekli öğretmen, bahçe duvarını resim ve yazılarla güzelleştirdi  


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, emekli sınıf öğretmeni Yunus Sayım (68), harabe durumdaki bahçesinin duvarlarını yaptığı resimlerle ve yazdığı yazılarla güzelleştirdi. Duvarları görenlerin durup fotoğraf çektirdiğini söyleyen Sayım, "Her geçen gün kaybettiğimiz toplumsal değerler var. Bu değerlerin tekrar hatırlatılması için yazdığım yazılar var" dedi.
Safranbolu'ya bağlı Yazıköy köyünde oturan Yunus Sayım, öğretmenlerinin teşviki ile ilkokul yıllarından itibaren hobi amaçlı resim yaptı. Emekli olduktan sonra resme olan ilgisi daha da artan Sayım, yağlı boya resim çalışmaları yaparken, harabe görünüme sahip bahçesinin duvarlarını da boyamaya başladı. Sayım bahçesinin duvarına, `Komşusu açken tok yatan bizden değildir´, `Gelin tanış olalım, işin kolay kılalım sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz´, `Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün´, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır´, `Her şey vatan için´, `Komşuluk´, `Hoşgörü´, `Önce temizlik´, `Korona unutma´ gibi sözler yazıp, bir köşeye ise Türk bayrağı ve Atatürk´ün siluetini çizerek, Atatürk´ün `Yurtta barış dünyada barış´ sözlerini ekledi. Sayım ayrıca, köyünden geçmiş yıllarda ölen kişilerin isimlerini de duvara yazdı. 
'HERKES GÖRSÜN, UNUTMASIN DİYE YAZDIM'
Her geçen gün kaybedilen toplumsal değerlerin olduğunu ifade eden Yunus Sayım, "Bu değerlerin tekrar hatırlatılması için yazdığım yazılar var. Hoşgörü, komşuluk, vatanın bölünmez bütünlüğü ve her şeyden önce gelmesi gerektiği gibi. Ben de dedim ki her şey yabancılaşıyor, insanlarımız yabancılaşıyor bir farklılık yaratmak istedim. Peygamberimizin, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' ve 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' sözlerini herkes görsün ve unutmasın diye yazdım" dedi.  
'BU HALK BU MİLLET SANATA AŞIK'
Köyün tüm sokaklarını resimlemek istediğini söyleyen Sayım, "Köyün tüm sokaklarını resimlemek istiyorum. Tabi destek veren olursa. Ben burayı 1,5 ayda yaptım. İlk başta herkes 'kolay gelsin' dedi, şimdi herkes 'fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyor. Aslında bu halk bu millet sanata aşık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2020-10-23 08:12:56

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