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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İHA

Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Karabük’te Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekleri kentte A.A. ve M.D. isimli uyuşturucu madde sattığı tespit etti. Ekiplerin şahısların birlikte kaldığı ikametlerine operasyon yaptı. Ekiplerin yaptığı arama neticesi kavanoz içerisinde daralı ağırlığı 260 gr gelen hint keneviri tohumu, 14 adet yeşil reçeteye tabi Perge hap, daralı ağırlığı 89,62 gr gelen sıkıştırılmış reçine esrar maddesi, 1 adet Captagon hap, hassas terazi ve 2 adet brender öğütücü, ele geçirildi. Uyuşturucu Madde Temin ve Ticareti (TCK 188) suçlarından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahsılardan A. A. tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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