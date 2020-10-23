‘Piroliz Tesisi Projesi'nin tanıtım toplantısı KBÜ’de yapıldı

Batı Karadeniz Bölgesinde ortaya çıktığı tahmin edilen 600 ton plastik atığın, piroliz yöntemi ile sıvı yakıta dönüştürülmesini sağlayacak “Piroliz Tesisi Projesi”nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın birlikte yürüttüğü “Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertarafı” konulu projenin tanıtım ve eğitim toplantısı üniversitede gerçekleştirildi.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar başkanlığında yapılan tanıtım ve eğitim toplantısında; KBÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojileri A.B.D Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamiyet Şahin Kol, Çevre Bilimleri A.B.D öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Kuddusi Akalın, Dr. Öğr. Üyesi Rahman Çalhan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kazım Yetik proje tanıtımı için yaptıkları sunumda projenin amacı, projede gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili bazı teknik bilgiler verdi. Toplantıya, proje yürütücülerinin yanı sıra üniversitenin ilgili akademik personeli ve birim yöneticileri de katıldı.

Rektör Yardımcısı Yaşar, Dünyada piroliz konusunda birçok bilimsel çalışma yapılmasına rağmen, bu çalışmaların endüstride kullanılmadığını, Türkiye’de de piroliz ünitelerinin yaygın olmadığını belirtti. Bu anlamda projenin önemine değinen Yaşar, projenin hayata geçirilmesi için çalışan tüm paydaşlara ve Bakanlıklar ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirip takibini sağlayan Karabük Milletvekili Cumhur Ünal’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan “Sıfır atık” kampanyası kapsamında hazırlanan proje ile, TR81 Bölgesinde endüstriyel kirliliğin önlenmesi, Karabük Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi, Cumayanı Sanayi Bölgesi, BağEssan Sanayi Bölgesi, Kemal Oyman Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bütün büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin geri dönüştürülemeyen plastik atıklarının toplanması ve piroliz yöntemiyle pirolitik yağ gibi değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

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